Serie A, 11 club chiedono sanzioni per Inter, Milan e Juventus (Di sabato 24 aprile 2021) Undici club di Serie A chiedono sanzioni per Inter, Milan e Juventus Continuano gli strascichi legati alla Superlega. Secondo quanto riportato da Repubblica, ben 11 club di Serie A, infatti, avrebbero chiesto delle sanzioni per Inter, Milan e Juventus i tre club del nostro campionato che avevano aderito al progetto della nuova competizione. “Undici club avrebbero inviato una lettera al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, chiedendo sanzioni nei confronti di Inter, Juventus e Milan e dei loro dirigenti. Le società firmatarie della ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 aprile 2021) UndicidiperContinuano gli strascichi legati alla Superlega. Secondo quanto riportato da Repubblica, ben 11diA, infatti, avrebbero chiesto delleperi tredel nostro campionato che avevano aderito al progetto della nuova competizione. “Undiciavrebbero inviato una lettera al presidente della LegaA, Paolo Dal Pino, chiedendonei confronti die dei loro dirigenti. Le società firmatarie della ...

