Cucchi, la difesa incolpa i medici: «Morto per le loro negligenze, il pestaggio non fu così violento»

Stefano Cucchi non sarebbe morto per le botte, ma per le «negligenze» e le «omissioni» dei medici. È la tesi sostenuta dalla difesa del carabiniere Alessio Di Bernardo nel corso del processo d'Appello che si sta celebrando a Roma sul caso del geometra 31enne morto nell'ottobre 2009 all'ospedale Sandro Pertini, dove si trovava per le conseguenze del pestaggio successivo all'arresto. 

«Nessuno nega che ci sia stato un pestaggio, ma non è stato così violento», ha detto l'avvocato Antonella De Benedictis, che difende Di Bernardo, condannato in primo grado a 12 anni per omicidio preterintenzionale.

