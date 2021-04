Cassese: “Il Parlamento indaghi sul rapporto tra politica e magistratura” (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo il giurista Cassese una commissione d’inchiesta che indaghi sulla magistratura è legittima: “In questi anni ha sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità” “Non è solo in Italia che si discute dei rapporti tra la politica e le toghe e non è solo in Italia che si conta su una commissione per studiarli”. Inizia così il lungo articolo che Sabino Cassese ha dedicato alla “commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura” che in queste settimane ha diviso la maggioranza. “È quindi utile fare qualche riflessione sia sulla legittimità, sia sull’opportunità di un’inchiesta parlamentare sulla giustizia”, spiega Cassese. Il quale tira immediatamente in ballo l’articolo 82 della Costituzione che ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo il giuristauna commissione d’inchiesta chesullaè legittima: “In questi anni ha sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità” “Non è solo in Italia che si discute dei rapporti tra lae le toghe e non è solo in Italia che si conta su una commissione per studiarli”. Inizia così il lungo articolo che Sabinoha dedicato alla “commissione d’inchiesta sull’uso politico della” che in queste settimane ha diviso la maggioranza. “È quindi utile fare qualche riflessione sia sulla legittimità, sia sull’opportunità di un’inchiesta parlamentare sulla giustizia”, spiega. Il quale tira immediatamente in ballo l’articolo 82 della Costituzione che ...

Advertising

MaralbAzsc : Secondo il giurista Cassese una commissione d'inchiesta che indaghi sulla magistratura è legittima: 'In questi anni… - BasicLifeSupp : Titolo V, sanità e pandemia. Cassese: “Regioni non possono andare ognuna per proprio conto. Sì ad un Parlamento san… - Master916_21 : @QRepubblica Cassese..”SE IL CSM DORME...cosa deve fare il Parlamento dormire anch’esso ??” Presidente Mattarella .… - emanueleph : Il costituzionalista Cassese in un servizio a quarta repubblica sul problema della commissione sulla magistratura:… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassese Parlamento Cassese: "Il Parlamento indaghi sul rapporto tra politica e magistratura" Spread the love Secondo il giurista Cassese una commmissioe d'ichiesta che indaghi sulla magistrtura è legittima: 'In questi anni ha sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità'

Parte da Vietri sul Mare l'appello per salvare gli artigiani ceramisti delle terre di antica tradizione Lo stesso Cassese, in occasione dell'approvazione della Legge di Bilancio alla Camera, aveva ... La costituzione dell'Intergruppo, con la adesione di tutte le forze politiche in Parlamento, per la ...

Cassese: "Il Parlamento indaghi sul rapporto tra politica e magistratura" Il Dubbio Emendamento a sostegno del comparto ceramica Sarebbe un altro importante risultato raggiunto, che confermerebbe la efficacia del nostro intergruppo e quanto importante sia lo spirito collaborativo che abbiamo attivato tra tutte le forze ...

Da Vietri sul Mare l’appello per salvare gli artigiani ceramisti delle terre di antica tradizione Un appello per salvare gli artigiani ceramisti delle terre di antica tradizione. Parte da Vietri sul mare e si è diffuso in tutta Italia il grido di dolore e di allarme di un settore entrato ormai pro ...

Spread the love Secondo il giuristauna commmissioe d'ichiesta che indaghi sulla magistrtura è legittima: 'In questi anni ha sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità'Lo stesso, in occasione dell'approvazione della Legge di Bilancio alla Camera, aveva ... La costituzione dell'Intergruppo, con la adesione di tutte le forze politiche in, per la ...Sarebbe un altro importante risultato raggiunto, che confermerebbe la efficacia del nostro intergruppo e quanto importante sia lo spirito collaborativo che abbiamo attivato tra tutte le forze ...Un appello per salvare gli artigiani ceramisti delle terre di antica tradizione. Parte da Vietri sul mare e si è diffuso in tutta Italia il grido di dolore e di allarme di un settore entrato ormai pro ...