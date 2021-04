Salvini tentato dal ritorno all’opposizione per arginare la Meloni nei sondaggi. Il retroscena (Di giovedì 22 aprile 2021) Difficile per chiunque tenere il piede in due staffe. Anche per Matteo Salvini. Voler sostenere Draghi a giorni alterni è una pretesa assurda. Glielo ha amichevolmente ricordato anche Alessandro Sallusti dalle colonne del Giornale. Deve scegliere: o di qua o di là. Certo, non è facile, stretto com’è tra la vocazione governista di Giorgetti, le richieste aperturiste dei vari Zaia, Fedriga e Fontana e lo stillicidio settimanale dei sondaggi, con la Lega in calo e FdI in rimonta. E siamo al punto. Perché se Giorgetti lo blocchi con una telefonata e i governatori li ammansisci con un faccia a faccia, non c’è modo di bloccare l’ascesa politica di Giorgia Meloni. A meno che… non decida di seguirla all’opposizione rinnegando pensieri e parole degli ultimi due mesi. Dopo l’astensione della Lega sul “coprifuoco” A leggere il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Difficile per chiunque tenere il piede in due staffe. Anche per Matteo. Voler sostenere Draghi a giorni alterni è una pretesa assurda. Glielo ha amichevolmente ricordato anche Alessandro Sallusti dalle colonne del Giornale. Deve scegliere: o di qua o di là. Certo, non è facile, stretto com’è tra la vocazione governista di Giorgetti, le richieste aperturiste dei vari Zaia, Fedriga e Fontana e lo stillicidio settimanale dei, con la Lega in calo e FdI in rimonta. E siamo al punto. Perché se Giorgetti lo blocchi con una telefonata e i governatori li ammansisci con un faccia a faccia, non c’è modo di bloccare l’ascesa politica di Giorgia. A meno che… non decida di seguirlarinnegando pensieri e parole degli ultimi due mesi. Dopo l’astensione della Lega sul “coprifuoco” A leggere il ...

