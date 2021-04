Napoli-Lazio, doppia esclusione nell’attacco azzurro (Di giovedì 22 aprile 2021) Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio: Gattuso schiera Mertens e Politano dal primo minuto, in panchina Osimhen e Lozano Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali del posticipo delle 20.45 tra Napoli e Lazio, valido per la 32a giornata di Serie A. Una partita, quella dello stadio Diego Armando Maradona, che costituisce un vero e proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 aprile 2021) Le formazioni ufficiali di: Gattuso schiera Mertens e Politano dal primo minuto, in panchina Osimhen e Lozano Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali del posticipo delle 20.45 tra, valido per la 32a giornata di Serie A. Una partita, quella dello stadio Diego Armando Maradona, che costituisce un vero e proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - zazoomblog : Napoli-Lazio le formazioni ufficiali - #Napoli-Lazio #formazioni #ufficiali - Maxfasu : RT @ZZiliani: Lo dico da tempo, ma un'#Atalanta così riduce a due i posti disponibili per la #Champions (vale anche se la #Roma in qualche… -