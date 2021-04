Giornata della Terra – Centinaio propone la giornata dell’agricoltura (Di giovedì 22 aprile 2021) – “ll Pianeta – ricorda il senatore Centinaio – è la casa della vita. In tutti noi, e nelle istituzioni, è cresciuta la consapevolezza di quanto sia importante preservare l’ambiente e risorse vitali come l’aria, l’acqua, il suolo e il patrimonio delle nostre foreste. “Il tema della giornata mondiale della Terra – sottolinea Centinaio – quest’anno è Restore Our Earth. Ristorare, ripristinare sono parole che sentiamo ogni giorno riferite ai pesanti effetti che ha avuto il Covid-19 sulle nostre esistenze e sulle nostre economie, e oggi più che mai occorre ripristinare il nostro ecosistema e riparare i danni che sono stati fatti”. Così in una nota il sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “La Transizione ecologica – ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) – “ll Pianeta – ricorda il senatore– è la casavita. In tutti noi, e nelle istituzioni, è cresciuta la consapevolezza di quanto sia importante preservare l’ambiente e risorse vitali come l’aria, l’acqua, il suolo e il patrimonio delle nostre foreste. “Il temamondiale– sottolinea– quest’anno è Restore Our Earth. Ristorare, ripristinare sono parole che sentiamo ogni giorno riferite ai pesanti effetti che ha avuto il Covid-19 sulle nostre esistenze e sulle nostre economie, e oggi più che mai occorre ripristinare il nostro ecosistema e riparare i danni che sono stati fatti”. Così in una nota il sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco. “La Transizione ecologica – ...

