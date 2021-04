Superlega: Moratti, ‘tentativo fatto male, fallito in partenza’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. – (Adnkronos) – “E’ stato un tentativo fatto male e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale”. Sono le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti sulla Superlega, naufragata dopo appena 48 ore. “Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo – ha aggiunto l’ex numero uno nerazzurro a ‘Repubblica’ – di per sé era una cosa fallita in partenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. – (Adnkronos) – “E’ stato un tentativoe non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale”. Sono le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimosulla, naufragata dopo appena 48 ore. “Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo – ha aggiunto l’ex numero uno nerazzurro a ‘Repubblica’ – di per sé era una cosa fallita in partenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

