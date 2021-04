Juve-Parma 3-1, rimonta bianconera e 3 punti Champions (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juventus batte il Parma per 3-1 e riprende la corsa verso la qualificazione in Champions League. Il Parma passa in vantaggio al 25? con una perfetta punizione da 20 metri che scavalca la barriera -con Ronaldo immobile- e beffa Buffon. La Juve ribalta la sfida a cavallo dell’intervallo con la doppietta di Alex Sandro. Al 43? il brasiliano, dopo una sponda di DeLigt, controlla e spara di sinistro dal cuore dell’area: 1-1. Al 47?, l’esterno è puntuale all’appuntamento sul secondo palo per spingere in rete di testa il pallone del 2-1. Il match si chiude virtualmente al 68?, quando DeLigt firma il 3-1 con un imperioso stacco di testa. La Juve, con 65 punti, sale al terzo posto, ad una sola lunghezza dal Milan. Il Parma, sempre penultimo a 20, è con un ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lantus batte ilper 3-1 e riprende la corsa verso la qualificazione inLeague. Ilpassa in vantaggio al 25? con una perfetta punizione da 20 metri che scavalca la barriera -con Ronaldo immobile- e beffa Buffon. Laribalta la sfida a cavallo dell’intervallo con la doppietta di Alex Sandro. Al 43? il brasiliano, dopo una sponda di DeLigt, controlla e spara di sinistro dal cuore dell’area: 1-1. Al 47?, l’esterno è puntuale all’appuntamento sul secondo palo per spingere in rete di testa il pallone del 2-1. Il match si chiude virtualmente al 68?, quando DeLigt firma il 3-1 con un imperioso stacco di testa. La, con 65, sale al terzo posto, ad una sola lunghezza dal Milan. Il, sempre penultimo a 20, è con un ...

