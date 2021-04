Basket | Eurolega 2020 2021 | lo Zenit batte il Barcellona all’ultimo respiro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) LoSan Pietroburgoilnella gara-1 dei playoff dell’. Una partita al cardiopalma quella andata in scena al Palau Blaugrana, con gli ospiti che si impongono per 74-76. Dopo un primo quarto equilibrato (21-21), i russi prendono il largo nel secondo quarto (13-27). Ilesce però con un altro piglio dopo l’intervallo. I blaugrana riescono infatti ad essere più incisivi in attacco e più solidi dietro. Il parziale del terzo quarto (20-13) carica e non poco i gli spagnoli, e preannunciano un ultimo quarto scoppiettante. E così è, con ilche passa in vantaggio ad 1? dalla fine con Brandon Davies (72-71). Sembra essere questo il culmine di una rimonta straordinaria, ma K.C. Rivers piazza una tripla ...

Advertising

DaRonz82 : Che brutta l'Eurolega, che brutto il basket, zero emozioni, schifo bleah - capuanogio : Un #Petrucci da ascoltare su #Sky sta facendo a pezzi le certezze di chi pensa che la #Superlega si possa fermare “… - sportface2016 : #Basket #EuroLeague, lo #Zenit batte il #Barcellona all'ultimo respiro - marcomitrugno : @Tommasolabate @Steve__Carboni Ma se si fosse andati ad una prova di forza del genere, la Serie A che appeal avrebb… - AndraMoiEnepemu : RT @massimozampini: Ho letto la Gazzetta e ho capito due cose: ci sono dei criminali che vogliono organizzare la Superlega nel calcio ma st… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

... è caduta allaHall e soprattutto ha perso gara - 3 alla Segafredo Arena, dicendo addio ad un altro trofeo (dopo Supercoppa e Coppa Italia) e soprattutto alla qualificazione all'2021 -...Il Cska Mosca batte non senza patemi il Fenerbahce in gara - 1 dei playoff di2020/2021 . Il risultato finale 92 - 76 di può ingannare sull'andamento della partita. Infatti i russi sono sì arrivato all'intervallo in vantaggio, ma di soli 9 punti (53 - 44), dopo due ...Lo Zenit San Pietroburgo batte il Barcellona nella gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2020/2021. Una partita al cardiopalma quella andata in scena al Palau Blaugrana, con gli ospiti che si impongono per ...Fatica il CSKA nel primo quarto di finale contro il Fenerbahce, ma con un ottimo ultimo quarto stacca i turchi e si porta in vantaggio nella corsa ai playoff della Eurolega. Protagonista Daniel Hacket ...