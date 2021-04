Afghanistan, colpo dei Talebani salta la conferenza di pace (Di mercoledì 21 aprile 2021) Niente più conferenza di pace. Non ora. Inizialmente programmata per marzo, posticipata a inizio aprile, poi al 16 dello stesso mese, infine fissata ufficialmente dal 24 aprile al 4 maggio 2021, la conferenza di pace che nei piani di Washington avrebbe dovuto condurre al consenso politico sulla fine della guerra afghana è stata cancellata. IERI NE HA DATO ANNUNCIO Unama, la missione dell’Onu a Kabul, promotrice insieme ai governi di Turchia e Qatar. «Alla luce degli sviluppi recenti», recita il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Niente piùdi. Non ora. Inizialmente programmata per marzo, posticipata a inizio aprile, poi al 16 dello stesso mese, infine fissata ufficialmente dal 24 aprile al 4 maggio 2021, ladiche nei piani di Washington avrebbe dovuto condurre al consenso politico sulla fine della guerra afghana è stata cancellata. IERI NE HA DATO ANNUNCIO Unama, la missione dell’Onu a Kabul, promotrice insieme ai governi di Turchia e Qatar. «Alla luce degli sviluppi recenti», recita il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

