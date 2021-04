Torino, troppi processi: il tribunale rimanda le carte in procura sulle indagini prescritte (o che si stanno prescrivendo) (Di martedì 20 aprile 2021) troppi processi. E quindi il tribunale chiede alla procura di fare istanza di archiviazione, almeno per quelli già prescritti. O che si stanno prescrivendo. Succede a Torino, dove secondo l’agenzia Ansa casi del genere sono capitati più volte. Spesso si riferiscono a vicende risalenti ad almeno sei-sette anni fa per reati non particolarmente gravi. Si tratta delle cause che vengono definite con la cosiddetta “citazione diretta“: i pubblici ministeri svolgono le indagini e poi, se decidono che sia necessario procedere a carico dell’imputato o degli imputati, chiedono di fissare l’apertura del processo. Il problema, secondo quanto trapela da Palazzo di giustizia alle agenzie di stampa, è che le cause pendenti sono tante e non sempre si riesce a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021). E quindi ilchiede alladi fare istanza di archiviazione, almeno per quelli già prescritti. O che si. Succede a, dove secondo l’agenzia Ansa casi del genere sono capitati più volte. Spesso si riferiscono a vicende risalenti ad almeno sei-sette anni fa per reati non particolarmente gravi. Si tratta delle cause che vengono definite con la cosiddetta “citazione diretta“: i pubblici ministeri svolgono lee poi, se decidono che sia necessario procedere a carico dell’imputato o degli imputati, chiedono di fissare l’apertura del processo. Il problema, secondo quanto trapela da Palazzo di giustizia alle agenzie di stampa, è che le cause pendenti sono tante e non sempre si riesce a ...

Advertising

MarcoReNer_azz : @AleDino3 @giovannibrenteg Non dobbiamo perdere la voglia di vittoria perché mancano ancora troppi punti ed i pareg… - infoitsport : PAGELLE di Torino-Roma: Fazio un disastro, Pedro l’assist e troppi errori. Fonseca, il campionato è un incubo - ischiataxitour : @OfficialASRoma Se al primo tempo il Torino stava 3/1 non aveva rubato niente,non sei neanche male come allenatore… - violanews : #Mandragora e #Sanabria, il regista e la punta che sono sempre mancati alla #Fiorentina in questi mesi. Il #Torino… - carmincio : Cosa vogliamo dire su Torino Roma 3-1 uno schifo giocatori senza motivazione non è colpa di Fonseca è solo colpa d… -