Ronaldo Juventus | Florentino Perez | “Cristiano torna al Real? Ecco la verità”

Ronaldo Juventus – Da qualche mese si parlava del possibile ritorno di Ronaldo al Real Madrid, così dalla Spagna arrivano nuove voci in merito. Florentino Perez ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto in maniera diretta durante un'intervista in cui ha spiegato gli effetti, a suo avviso benefici, della Super League. Ha preso la palla al balzo per far luce sul campione portoghese che più rumor di mercato davano pronto a tornare al Bernabeu. Ronaldo Juventus, arriva la smentita di Florentino Il numero uno del Real Madrid è stato chiarissimo a riguardo ed ha dissipato ogni dubbio. Il calciomercato Juventus, pertanto, può partire da un dato ...

