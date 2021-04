L’Unione Europea ha imposto nuove sanzioni contro la giunta militare del Myanmar (Di martedì 20 aprile 2021) L’Unione Europea ha imposte nuove sanzioni contro la giunta militare del Myanmar, che lo scorso febbraio aveva preso il potere con la forza rovesciando il governo eletto e arrestandone i leader. Le sanzioni sono state imposte a 10 persone (che Leggi su ilpost (Di martedì 20 aprile 2021)ha imposteladel, che lo scorso febbraio aveva preso il potere con la forza rovesciando il governo eletto e arrestandone i leader. Lesono state imposte a 10 persone (che

Advertising

ladyonorato : Cosa c’è dietro la censura dei social network verso l’informazione indipendente? Come fare per contrastarla? Ho pos… - Theziz1 : RT @b_baolo: La Politica ha l'arduo compito di riabilitare se stessa e riprendere in mano le redini del nostro paese. La politica ha svend… - Anubi_Inpw : RT @ilpost: L’Unione Europea ha imposto nuove sanzioni contro la giunta militare del Myanmar - ilpost : L’Unione Europea ha imposto nuove sanzioni contro la giunta militare del Myanmar - PE_Italia : ??'L'Unione Europea e i giovani', secondo appuntamento insieme a @tpi per accrescere la conoscenza delle istituzioni… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione Europea Via libera del Consiglio al Centro di competenza per la cibersicurezza con sede a Bucarest Consilium.europa.eu