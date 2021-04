Gp Emilia-Romagna | Perez si è scusato con il team

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) Il Gp dell’, è stato un vero incubo per Sergio. Il messicano partiva dalla seconda posizione, alle spalle di Hamilton. Ha concluso il suo secondo gran premio con Red Bull in undicesima posizione. Bottas contro Russell: l’incidente che ha cambiato la gara Gpha perso un’occasione? L’undicesimo posto non era il risultato che Sergiosperava di ottenere. La sua gara sembrava partire con ottimi presupposti. Secondo posto in griglia dietro Lewis Hamilton e davanti al compagno di squadra. Tuttavia, la gara italiana è stata un vero inferno per il pilota messicano. Ha perso prima la posizione a causa di Verstappen, poi un suo errore ha permesso alla Ferrari di Leclerc di prendersi la terza posizione. In seguito, la ...