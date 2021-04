Gazidis sulla SuperLega | ”Questo sarà l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo”

(Di martedì 20 aprile 2021) L’amministratore delegato del Milan tramite una lettera agli sponsor ha spiegato le ragioni della creazione della nuova Lega:”La Serie A rimarrà la competizione più importante in Italia” Ivan, a.d. del Milan, è tra i primi, dopo Florentino Perez e Agnelli, a parlare delle ragioni che hanno portato alla creazione della tanto discussa. Il dirigente rossonero ha infatti scritto una lettera agli sponsor per spiegare oltre alle motivazioni, come cambierà (in meglio) il sistema calcio attuale.si dice orgoglioso e nel comunicato agli sponsor del club ha cercato anche di usare parole molto rassicuranti sul futuro:“Il Milan è lieto di confermare di essere uno dei dodici principali club europei che si sono uniti per dare vita a una nuova competizione infrasettimanale, la. Siamo ...

