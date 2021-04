Covid Veneto, Zaia: "Oggi 930 contagi". Dati 20 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 930 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i Dati del bollettino di Oggi, 20 aprile, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 28 morti, che portano a 11.139 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Da ieri sono stati processati 17.781 tamponi, l'indice di positività è al 5,23%. Attualmente i positivi al Covid in Veneto sono 25.455 e di questi 1.728 sono ricoverati in ospedale (-31 da ieri). Calano i pazienti in area non critica (1.481, -14) e anche quelli in terapia intensiva (247, -17). I dimessi/guariti sono 19.771, mentre sale a 402.877 il totale dei casi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 930 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 20, illustrato dal presidente della regione Luca. Si registrano altri 28 morti, che portano a 11.139 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Da ieri sono stati processati 17.781 tamponi, l'indice di positività è al 5,23%. Attualmente i positivi alinsono 25.455 e di questi 1.728 sono ricoverati in ospedale (-31 da ieri). Calano i pazienti in area non critica (1.481, -14) e anche quelli in terapia intensiva (247, -17). I dimessi/guariti sono 19.771, mentre sale a 402.877 il totale dei casi.

Advertising

TV7Benevento : Covid Veneto, Zaia: 'Oggi 930 contagi'. Dati 20 aprile... - mattinodipadova : E' la richiesta del commissario Figliulo al Veneto, per portare l'Italia a quota mezzo milione di dosi al giorno. L… - fisco24_info : Covid Veneto, Zaia: 'Oggi 930 contagi'. Dati 20 aprile: Il bollettino con i nuovi casi di coronavirus nella regione… - amaveronags1 : #pubblicaUtilità #Covid_19 I DATI del giorno in Veneto - corriereveneto : #venezia Covid, Zaia: «Trasporti e scuole sono punto nevralgico, ma bisogna riaprire in sicurezza»… -