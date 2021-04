La Super League, spiegata (Di lunedì 19 aprile 2021) Perché le più ricche squadre di calcio europee vogliono abbandonare la Champions League, e perché tutti gli altri protestano Leggi su ilpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Perché le più ricche squadre di calcio europee vogliono abbandonare la Champions, e perché tutti gli altri protestano

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - LeoWolf1992 : RT @gippu1: Non so ancora se si tratta di rivoluzione o colpo di stato (in fondo le rivoluzioni di solito partono dal basso): ma davvero i… - YNSRVA : RT @juventusfc: 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori. -

Ultime Notizie dalla rete : Super League Il Barça alla fine cede, Bayern e Dortmund con ECA ... i due club tedeschi presenti nel consiglio di amministrazione della European Club Association (ECA), si sono espressi nettamente contro il piano di creare una Super League. Lo dichiarato il Ceo del ...

Roma, Pallotta boccia la Superlega: 'È il male per il calcio' ... questa mattina ha commentato sui social la notizia data ieri in esclusiva dal Corriere dello Sport: " Se leggessi o ascoltassi quello che ho detto nel corso degli anni sulla Super League, sapresti ...

Calcio, come funzionerà la Super League con 10 miliardi di potenziali ricavi Il Sole 24 ORE Superlega, Jp Morgan conferma la partecipazione al progetto in qualità di finanziatore La banca d'affari Jp Morgan conferma la sua partecipazione alla nuova Superlega di calcio, il torneo parallelo fondato da 12 dei principali club europei, fra cui l'Inter, la Juve e ...

LIVE SUPERLEAGUE - BVB, Watze: "Respinto il piano per Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori:..

