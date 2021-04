Apriamo, è da tanto tempo che non lo facciamo, tanto noi siamo gli immortali (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è un esperimento. Si tratta di vedere se riesco a dire in maniera più prolissa e meno esaustiva quel che il più grande editorialista italiano di tutti i tempi ha detto sabato in due righe. Il più grande editorialista italiano si chiama Francesco Tullio Altan, e sabato un suo personaggio diceva «Apriamo», e l’altro chiedeva: «E se i buoi scappano?». Mario Draghi, sei proprio sicuro?, mi chiedevo venerdì su un treno tra Bologna e Milano. Poche ore prima stavo passando davanti al cinema nel quale, nel 1988, vidi “Palombella Rossa” seduta per terra (era il giorno dell’uscita, i posti erano esauriti, e nel Novecento mica ti rimandavano a casa; siamo sopravvissuti all’assenza di seggiolini in macchina all’asilo, e alle uscite di sicurezza ostruite al liceo: ora che siamo qui, noi siamo gli ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è un esperimento. Si tratta di vedere se riesco a dire in maniera più prolissa e meno esaustiva quel che il più grande editorialista italiano di tutti i tempi ha detto sabato in due righe. Il più grande editorialista italiano si chiama Francesco Tullio Altan, e sabato un suo personaggio diceva «», e l’altro chiedeva: «E se i buoi scappano?». Mario Draghi, sei proprio sicuro?, mi chiedevo venerdì su un treno tra Bologna e Milano. Poche ore prima stavo passando davanti al cinema nel quale, nel 1988, vidi “Palombella Rossa” seduta per terra (era il giorno dell’uscita, i posti erano esauriti, e nel Novecento mica ti rimandavano a casa;sopravvissuti all’assenza di seggiolini in macchina all’asilo, e alle uscite di sicurezza ostruite al liceo: ora chequi, noigli ...

