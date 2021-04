Le parole possono tutto dal 22 aprile in libreria (Di sabato 17 aprile 2021) “Le parole possono tutto” . Uscirà il 22 aprile, frutto di un lungo lavoro anche di ricerca. E molto atteso. Silvia Vecchini e Sualzo stanno avendo un periodo di grande successo anche all’estero, tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Korea, Sud America, dove i loro recenti La zona rossa e 21 giorni alla fine del mondo sono stati pubblicati e stanno ricevendo riconoscimenti e premi importanti, di recente proprio in Francia. Una storia intensa e affascinante sul potere che le parole possono avere nel dar forma alle cose, nel cambiare la propria vita e, a volte, a salvarla. Tornano Silvia Vecchini e Sualzo, una delle coppie più importanti e consolidate del fumetto italiano e internazionale per ragazzi. IL LIBRO: Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l’incidente, la ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 aprile 2021) “Le” . Uscirà il 22, frutto di un lungo lavoro anche di ricerca. E molto atteso. Silvia Vecchini e Sualzo stanno avendo un periodo di grande successo anche all’estero, tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Korea, Sud America, dove i loro recenti La zona rossa e 21 giorni alla fine del mondo sono stati pubblicati e stanno ricevendo riconoscimenti e premi importanti, di recente proprio in Francia. Una storia intensa e affascinante sul potere che leavere nel dar forma alle cose, nel cambiare la propria vita e, a volte, a salvarla. Tornano Silvia Vecchini e Sualzo, una delle coppie più importanti e consolidate del fumetto italiano e internazionale per ragazzi. IL LIBRO: Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l’incidente, la ...

Le parole possono tutto dal 22 aprile in libreria Una storia intensa e affascinante sul potere che le parole possono avere nel dar forma alle cose, nel cambiare la propria vita e, a volte, a salvarla.

