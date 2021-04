Beautiful | trama 16 aprile 2021 | Shauna cacciata da Villa Forrester

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 16 aprile 2021) Anticipazioni16con Eric che sbatte fuori di casadopo tutto quello che è accaduto con Brooke. E ora Qiunn minaccia la Logan a morte.daLa nuova puntataoggi 16mette in evidenza Ericche non ha di certo gradito quanto accaduto in casa sua tra Brooke -e Quinn. Il padre di Ridge ha parlato con la moglie e ha sottolineato il fatto di essere rimasto deluso dal suo comportamento e anche che Quinn abbia accolto le provocazioni della Logan. Quinn ha paura di essere lasciata da Eric e in tutto questo tempo della loro relazione non ha mai visto l'uomo così amareggiato. Ma ...