Avio si muove all’insegna degli acquisti

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Allunga il passo rispetto alla seduta precedente l’azienda aerospaziale italiana, portandosi a 13,74.sta infatti mettendo a segno un’ottima seduta, con una salita bruciante del 2,07% sui valori precedenti. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 13,87 e successiva a 14,19. Supporto a 13,55.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avio muove

Allunga il passo rispetto alla seduta precedente l' azienda aerospaziale italiana , portandosi a 13,74.sta infatti mettendo a segno un'ottima seduta, con una salita bruciante del 2,07% sui valori precedenti. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con ......pere dall'avvio di un tavolo "congiunto" italo - francese (che coinvolgerà anche Berlino), per definire "una strategia comune sul futuro dei lanciatori europei". Ingegnere, cosa sinel ...(Teleborsa) - Allunga il passo rispetto alla seduta precedente l' azienda aerospaziale italiana, portandosi a 13,74. Avio sta infatti mettendo a segno un'ottima seduta, con una sa ...Piazza Affari si muove in lieve rialzo in un contesto europeo positivo sulla scia dei nuovi massimi toccati dai futures sugli indici Usa dopo che la Fed ha sottolineato l'impegno a mantenere la politi ...