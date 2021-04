Palermo-Foggia | le pagelle dei quotidiani | Pelagotti sicuro | Floriano il più brillante Il peggiore…

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 aprile 2021) Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Ildi Giacomo Filippi torna a vincere fra le mura amiche. Dopo l'ennesimo passo falso contro la Vibonese, in occasione della sfida valida per il recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha battuto ilgrazie alla rete messa a segno al minuto 81 da Nicola Valente. Un vero e proprio scontro diretto. Tre punti pesantissimi in chiave playoff, quelli conquistati da Albertoe compagni, con ilche sale così all'ottavo posto.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.LA GAZZETTA DELLO SPORT6.5, Marong 6, Peretti 6.5, Marconi 6.5, Almici 6, Luperini 5.5, ...