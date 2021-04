Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati, adesso c’è l’annuncio ufficiale (Di giovedì 15 aprile 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. La popstar e l’ex campione di baseball lo annunciano in una nota condivisa pubblicata da Today.com. Da settimane si rincorrevano numerose le voci circa una separazione tra i due, mai confermate dai diretti interessati. Ma adesso, con una nota congiunta, J.Lo e l’ex compagno fugano ogni dubbio. l’annuncio di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez “Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali”, fanno sapere Jennifer Lopez e Alex Rodriguez nella nota congiunta pubblicata da Today.com, “Continueremo a lavorare insieme e a ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)si. La popstar e l’ex campione di baseball lo annunciano in una nota condivisa pubblicata da Today.com. Da settimane si rincorrevano numerose le voci circa una separazione tra i due, mai confermate dai diretti interessati. Ma, con una nota congiunta, J.Lo e l’ex compagno fugano ogni dubbio.di“Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali”, fanno saperenella nota congiunta pubblicata da Today.com, “Continueremo a lavorare insieme e a ...

