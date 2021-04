I dati sul coronavirus in Italia di oggi | giovedì 15 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 16.974 casi positivi dae 380 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 29.004 (855 in meno di ieri), di cui 3.417 nei reparti di terapia intensiva (73

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

Potrebbe 'salire' nell'area a rischio più alto, ma si capirà analizzando iaggiornati. Dipenderà soprattutto dall'Rt, la certezza arriverà domani.piano nazionale, invece, dei territori in ...... promosso dall'Istituto superiore di sanità e da Aifaruolo terapeutico del plasma ... per esempio, il virologo Roberto Burioni che ha spiegato: 'Il plasma è potenzialmente utile, isono ...La norma che vieta di liberare i boss stragisti condannati all’ergastolo, se non collaborano con la giustizia, è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta, che però ha concesso un anno di tempo al Pa ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.