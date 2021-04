Covid Germania, record di vaccinazioni: 738mila in un giorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Ieri in Germania è stato segnato un “nuovo record” nelle vaccinazioni contro Covid-19, con “738.501 persone vaccinate” in un solo giorno. Ne dà notizia la Rappresentanza Permanente della Germania a Bruxelles, via social network. Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 29.426 nuovi casi di coronavirus e 294 decessi, ha riferito il Robert Koch Institute. Da un comunicato si apprende che “dopo una temporanea diminuzione del numero di casi durante le vacanze di Pasqua, riaumentano le infezioni”. Secondo l’Rki in occasione delle festività pasquali sono stati effettuati meno test. L’istituto, ad oggi, ha contato 3.073.442 casi di Covid-19 in Germania, 79.381 morti e 2.736.000 guariti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Ieri inè stato segnato un “nuovo” nellecontro-19, con “738.501 persone vaccinate” in un solo. Ne dà notizia la Rappresentanza Permanente dellaa Bruxelles, via social network. Nelle ultime 24 ore laha registrato 29.426 nuovi casi di coronavirus e 294 decessi, ha riferito il Robert Koch Institute. Da un comunicato si apprende che “dopo una temporanea diminuzione del numero di casi durante le vacanze di Pasqua, riaumentano le infezioni”. Secondo l’Rki in occasione delle festività pasquali sono stati effettuati meno test. L’istituto, ad oggi, ha contato 3.073.442 casi di-19 in, 79.381 morti e 2.736.000 guariti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid nel mondo, le notizie di oggi. Boom di casi in Germania, nuovo record in India La situazione nel mondo India Giappone Germania Brasile Usa Record di casi in India L' India , ... Secondo fonti del ministero della Salute, citate da Ndtv, quest'aumento della diffusione del Covid ...

Il sud Europa è pronto sul Recovery, l'Italia no Tutti gli Stati più in difficoltà per la crisi economica da covid, prevalentemente del sud Europa, ... Mentre a Bruxelles ancora aspettano le ratifiche da parte di 10 Stati membri , tra cui Germania e ...

Covid nel mondo, le notizie di oggi. Boom di casi in Germania, nuovo record in India Il gigante asiatico segna oltre 200mila contagi in 24 ore. Impennata in Giappone. In Brasile altri 3.500 morti ...

