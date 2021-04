Champions League, date e orari delle semifinali Manchester City-Psg e Chelsea-Real Madrid (Di giovedì 15 aprile 2021) Completato il quadro dei quarti di finali è tempo di pensare alle semifinali di Champions League 2020-2021. All’indomani delle qualificazioni di Manchester City e Real Madrid, che hanno raggiunto rispettivamente Paris Saint-Germain e Chelsea al prossimo turno, ecco che la Uefa ha puntualmente ufficializzato date e orari delle sfide di andata e ritorno. Di seguito il programma completo. semifinali Champions League: IL PROGRAMMA Andata Real Madrid – Chelsea (martedì 27 aprile ore 21) Paris – Manchester City (mercoledì 28 aprile ore ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Completato il quadro dei quarti di finali è tempo di pensare alledi2020-2021. All’indomaniqualificazioni di, che hanno raggiunto rispettivamente Paris Saint-Germain eal prossimo turno, ecco che la Uefa ha puntualmente ufficializzatosfide di andata e ritorno. Di seguito il programma completo.: IL PROGRAMMA Andata(martedì 27 aprile ore 21) Paris –(mercoledì 28 aprile ore ...

Advertising

pisto_gol : Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al… - DiMarzio : Brutto gesto a #Liverpool: bus del #RealMadrid colpito nel tragitto verso #Anfield - DiMarzio : #UCL, #Chelsea | 36 anni e ancora molti obiettivi importanti in vista: le parole di Thiago Silva al termine della p… - Gazzetta_it : Pallone d’oro, per #Neymar è l'anno giusto? Tackle di @Vocalelli - IlBronzi7 : RT @salpaladino: Considerate le nostre ultime figure in Champions League e tenuto presente che in tutta la nostra storia ne abbiamo vinte s… -