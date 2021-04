Atalanta, Pessina torna negativo. Il comunicato (Di giovedì 15 aprile 2021) Con un comunicato dell’Atalanta, si è reso noto che Matteo Pessina è tornato negativo dopo l’ultimo tampone fatto. Il giocatore ha sotenuto anche gli esami di idoneità sportiva, quindi il giocatore dovrebbe risultare a disposizione di Gian Piero Gasperini. Mancando pochi giorni dalla sfida di domenica contro la Juve però la sua presenza resta in dubbio. Ecco il comunicato: “Nella giornata odierna, il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito negativo. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’’. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Con undell’, si è reso noto che Matteotodopo l’ultimo tampone fatto. Il giocatore ha sotenuto anche gli esami di idoneità sportiva, quindi il giocatore dovrebbe risultare a disposizione di Gian Piero Gasperini. Mancando pochi giorni dalla sfida di domenica contro la Juve però la sua presenza resta in dubbio. Ecco il: “Nella giornata odierna, il calciatore Matteoè stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’’. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

