PS5 e Sony sempre più 'green': presentato il packaging completamente riciclabile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiunque abbia scartato la propria PS5 per la prima volta a novembre o forse solo di recente rimarrà stupito nello scoprire che ha in gran parte evitato la plastica, almeno dal punto di vista della confezione. Anche le fascette più piccole sono di sola carta e sono completamente riciclabili, aspetto che diventerà sempre più importante in futuro. E' senza dubbio un passo importante di Sony per raggiungere il suo obiettivo "Road to Zero", ovvero la via per evitare completamente imballaggi di plastica. La principale forza trainante alla base di questo è frenare l'inquinamento degli oceani con le sue drammatiche conseguenze. A tal fine è stato lanciato il piano green Management 2025 con la promessa di rinunciare alla plastica in tutti gli imballaggi entro il 2025. Negli ultimi anni sono state adottate una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiunque abbia scartato la propria PS5 per la prima volta a novembre o forse solo di recente rimarrà stupito nello scoprire che ha in gran parte evitato la plastica, almeno dal punto di vista della confezione. Anche le fascette più piccole sono di sola carta e sonoriciclabili, aspetto che diventeràpiù importante in futuro. E' senza dubbio un passo importante diper raggiungere il suo obiettivo "Road to Zero", ovvero la via per evitareimballaggi di plastica. La principale forza trainante alla base di questo è frenare l'inquinamento degli oceani con le sue drammatiche conseguenze. A tal fine è stato lanciato il pianoManagement 2025 con la promessa di rinunciare alla plastica in tutti gli imballaggi entro il 2025. Negli ultimi anni sono state adottate una ...

