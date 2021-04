Coronavirus, manifestanti occupano l’Asp di Cosenza: “Speranza venga in Calabria, serve urgente assunzione di personale sanitario” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Facebook FEM.IN. Cosentine in lotta La protesta all’Asp di Cosenza è portata avanti da alcuni cittadini residenti in provincia che sono riuniti nel comitato “Calabresi in mobilitazione per la sanità pubblica” Manifestazione all’interno della sede della direzione generale dell’Asp di Cosenza, un gruppo di circa 20 persone ha occupato la struttura. Si tratta di cittadini residenti nel Cosentino che sono riuniti nel comitato “Calabresi in mobilitazione per la sanità pubblica”. I manifestanti si ribellano per una sanità pubblica efficiente, l’azzeramento del debito sanitario regionale, la fine del commissariamento, la riapertura degli ospedali e l’assunzione di personale. L’obiettivo è di continuare con l’occupazione ad oltranza e chiedre l’intervento ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Facebook FEM.IN. Cosentine in lotta La protesta aldiè portata avanti da alcuni cittadini residenti in provincia che sono riuniti nel comitato “Calabresi in mobilitazione per la sanità pubblica” Manifestazione all’interno della sede della direzione generale deldi, un gruppo di circa 20 persone ha occupato la struttura. Si tratta di cittadini residenti nel Cosentino che sono riuniti nel comitato “Calabresi in mobilitazione per la sanità pubblica”. Isi ribellano per una sanità pubblica efficiente, l’azzeramento del debitoregionale, la fine del commissariamento, la riapertura degli ospedali e l’di. L’obiettivo è di continuare con l’occupazione ad oltranza e chiedre l’intervento ...

