Tosca o del cantar leggero (Di mercoledì 14 aprile 2021) La fase di interprete tout court le va stretta, Tosca ormai da tempo preferisce definirsi ricercatrice musicale, muovendosi curiosa fra generi e sperimentando strade alternative e talvolta anche perigliose. Sanremo 2020 le ha consentito di riposizionarsi davanti al grande pubblico, senza per questo scendere a compromessi di sorta. Così non sorprende questa sua nuova avventura musicale: un cd – dal titolo D’altro canto – registrato durante i lunghi mesi del lock down dove ha raccolto undici brani scelti da territori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) La fase di interprete tout court le va stretta,ormai da tempo preferisce definirsi ricercatrice musicale, muovendosi curiosa fra generi e sperimentando strade alternative e talvolta anche perigliose. Sanremo 2020 le ha consentito di riposizionarsi davanti al grande pubblico, senza per questo scendere a compromessi di sorta. Così non sorprende questa sua nuova avventura musicale: un cd – dal titolo D’altro canto – registrato durante i lunghi mesi del lock down dove ha raccolto undici brani scelti da territori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

LSky60 : RT @ilmanifesto: Il frontman dei Kiss, Paul Stanley, in un sorprendente omaggio al soul. E ancora: Tosca, Greta Van Fleet, William Parker.… - simonafabbris : RT @ilmanifesto: Il frontman dei Kiss, Paul Stanley, in un sorprendente omaggio al soul. E ancora: Tosca, Greta Van Fleet, William Parker.… - gvfpromo : RT @ilmanifesto: Il frontman dei Kiss, Paul Stanley, in un sorprendente omaggio al soul. E ancora: Tosca, Greta Van Fleet, William Parker.… - giannileft : RT @ilmanifesto: Il frontman dei Kiss, Paul Stanley, in un sorprendente omaggio al soul. E ancora: Tosca, Greta Van Fleet, William Parker.… - ilmanifesto : Il frontman dei Kiss, Paul Stanley, in un sorprendente omaggio al soul. E ancora: Tosca, Greta Van Fleet, William P… -

Ultime Notizie dalla rete : Tosca del Ricordo di Paolo Palumbo Oristano: Marco Palumbo Sanremo che fu ...delle Nuove Proposte sono state vinte da Fasma contro Martinelli e Lula (peccato l'esclusione del ... Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, ...

L'ultimo regalo di Proietti: il film in cui fa Babbo Natale ...che al grande attore non aveva dato le stesse soddisfazioni del teatro. 'Ho sempre trovato incomprensibile, assurdo che i registi lo snobbassero. Esclusi alcuni cult come Febbre da cavallo, Tosca , ...

Com'è Tosca D'Aquino oggi: dai film alla vita privata - Elle Elle Il ritorno del lupo Relatore della serata sarà il dottor Willy Reggioni, responsabile del Wolf Apennine Center del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, che parlerà del ritorno del lupo in territori da cui era ...

Titanio, il giacimento nel parco ligure del Monte Beigua che fa gola da 45 anni Il lungo crinale dello spartiacque Ligure Padano è percorso dal sentiero denominato Alta Via dei Monti Liguri; a ponente di Genova, subito a nord delle località rivierasche di Arenzano e Varazze, si e ...

...delle Nuove Proposte sono state vinte da Fasma contro Martinelli e Lula (peccato l'esclusione... Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari,, ......che al grande attore non aveva dato le stesse soddisfazioniteatro. 'Ho sempre trovato incomprensibile, assurdo che i registi lo snobbassero. Esclusi alcuni cult come Febbre da cavallo,, ...Relatore della serata sarà il dottor Willy Reggioni, responsabile del Wolf Apennine Center del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, che parlerà del ritorno del lupo in territori da cui era ...Il lungo crinale dello spartiacque Ligure Padano è percorso dal sentiero denominato Alta Via dei Monti Liguri; a ponente di Genova, subito a nord delle località rivierasche di Arenzano e Varazze, si e ...