Ercolano, controlli dei Carabinieri: arrestato membro del clan Ascione-Papale (IL NOME) (Di martedì 13 aprile 2021) Ercolano: arrestato un 44enne affiliato del clan Ascione-Papale (mentre è stato denunciato un 35enne ritenuto vicino allo stesso clan). In manette anche un 34enne per spaccio di droga. I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella cittadina di Ercolano. Controllati 27 veicoli e 65 persone, Leggi su 2anews (Di martedì 13 aprile 2021)un 44enne affiliato del(mentre è stato denunciato un 35enne ritenuto vicino allo stesso). In manette anche un 34enne per spaccio di droga. Idella compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella cittadina di. Controllati 27 veicoli e 65 persone,

