La ricetta di Enrico Rossi: «Letta ok, ma guai a lasciare riaperture e lavoro a Salvini e Meloni» (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo l'ex presidente della Regione il Pd si salverà da una nuova batosta se non lascerà l'egemonia dei temi sociali in mano alla destra: «Per rilanciare il partito serve più sinistra». La sua opinione su Giani Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo l'ex presidente della Regione il Pd si salverà da una nuova batosta se non lascerà l'egemonia dei temi sociali in mano alla destra: «Per rilanciare il partito serve più sinistra». La sua opinione su Giani

Advertising

iltirreno : L'INTERVISTA / L'ex presidente Enrico Rossi: 'Serve più sinistra nel Pd'. La sua opinione su Eugenio Giani e sulla… - rossipresidente : RT @mario78neri: La ricetta di Enrico #Rossi: «#Letta ok, ma guai a lasciare riaperture e lavoro a #Meloni e #Salvini» Intervista a @ross… - iltirreno : RT @mario78neri: La ricetta di Enrico #Rossi: «#Letta ok, ma guai a lasciare riaperture e lavoro a #Meloni e #Salvini» Intervista a @ross… - mario78neri : La ricetta di Enrico #Rossi: «#Letta ok, ma guai a lasciare riaperture e lavoro a #Meloni e #Salvini» Intervista… - MassimoSpilabo2 : @Komzentao_art @Lorylibera Vero Enrico, se puoi ricetta grazie. Anche in Dm.???? -