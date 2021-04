Vaccino Covid, Figliulo si “spoglia” per i ritardi: ma non è lui VIDEO (Di domenica 11 aprile 2021) Il VIDEO dell’imitazione del Generale Francesco Figliuolo che si “spoglia” per protesta contro i ritardi con i vaccini, è già virale sul web Il Commissario per l’emergenza Covid-19, il Generale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 aprile 2021) Ildell’imitazione del Generale Francesco Figliuolo che si “” per protesta contro icon i vaccini, è già virale sul web Il Commissario per l’emergenza-19, il Generale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - MediasetTgcom24 : Covid, Cnn: quasi il 40% dei Marines ha rifiutato il vaccino #marines - Frances47226166 : RT @erretti42: Il vaccino non è uguale per tutti e la priorità agli anziani diventa un puro flatus vocis. La storia si ripete. Stanno prepa… - paolokanta : RT @looking4wd: @fdragoni La vaccinazione di massa a pandemia in corso è fatta espressamente per favorire la vaccino-resistenza e seleziona… -