Serie A, Juventus-Genoa: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv (Di domenica 11 aprile 2021) Juventus-Genoa.All'Allianz Stadium di Torino la compagine piemontese e quella ligure dovrebbero dare seguito ad un confronto senza esclusione di colpi. I bianconeri cercheranno di attuare lo sprint decisivo per la conquista di un posto nella prossima Champions League. La vittoria nello scorso match contro il Napoli ha ridato certezze alla squadra di Andrea Pirlo, mettendo in chiaro come l'obiettivo della vecchia Signora sia arrivare quanto più in alto possibile in classifica.Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono il rinnovo di Dybala. La situazioneIl Genoa di Davide Ballardini si trova in un momento di forma ottimo. Merito soprattutto del tecnico subentrato a Rolando Maran, capace in poco tempo di trovare una quadra tattica ad un organico sembrato per larghi tratti senza una vera e propria ...

