Le Train Bleu: il treno amato da Coco Chanel (Di domenica 11 aprile 2021) Life&People.it Tornerà sulle rotaie il leggendario treno di lusso notturno che nel Novecento collegava il nord della Francia con la Costa Azzurra. Le Train Bleu, amatissimo da tutte le icone del periodo, tra cui Coco Chanel, è pronto a ritornare sulle rotaie per dare vita ad un viaggio elegante, affascinante ed anche ecosostenibile. Le Train Bleu amato da Chanel Si tratta di uno dei primi treni notturni mai realizzati. É decorato quasi interamente con le tonalità del blu e dell'oro e all'interno sono allestite sontuose carrozze letto, un sofisticato ristorante ed un vagone bar. Un vero e proprio gioiello che ha traportato personaggi iconici quali: Coco Chanel, Marlene Dietrich e Jean Cocteau.

