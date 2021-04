Il video virale di Giorgia Meloni che scoppia a ridere parlando del DDL Zan da Maurizio Costanzo (Di domenica 11 aprile 2021) Chiariamolo immediatamente: il video di Giorgia Meloni che ride alla frase di Maurizio Costanzo «è il momento di fare questa legge contro l’omofobia» è un contenuto satirico ad opera di Alessio Marzilli trasmesso nell’ultima puntata di Propaganda Live. Il video è stato condiviso sui social varie volte, anche da alcune testate – specificando che si tratta di un contenuto ironico in alcuni casi e parlando addirittura di “video fake”, decontestualizzando completamente nel titolo, in altri -. Chi guarda il programma su La7 conosce bene questi video montati ad arte per fare satira e far ridere ma, nonostante a provenienza sia chiara, in molti hanno creduto che Meloni ride DDL Zan al ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 aprile 2021) Chiariamolo immediatamente: ildiche ride alla frase di«è il momento di fare questa legge contro l’omofobia» è un contenuto satirico ad opera di Alessio Marzilli trasmesso nell’ultima puntata di Propaganda Live. Ilè stato condiviso sui social varie volte, anche da alcune testate – specificando che si tratta di un contenuto ironico in alcuni casi eaddirittura di “fake”, decontestualizzando completamente nel titolo, in altri -. Chi guarda il programma su La7 conosce bene questimontati ad arte per fare satira e farma, nonostante a provenienza sia chiara, in molti hanno creduto cheride DDL Zan al ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dubai, modelle nude sul balcone postano video sui social (che diventa virale): arrestate #dubai… - enpaonlus : La strage di animali in via di estinzione diventa virale su Facebook e WhatsApp con un video: 'Tutto perfetto'… - GGeremia58 : RT @isolanoo: Voglio che diventa virale!!!! Grandissimi... #sicily - GVitello : RT @axelvassallo: #Ogniannounsuccesso 1980 “Video Killed the Radio Star”uscito nel settembre del 1979 dei The Buggles brano capofila della… - zazoomblog : Il video della gallina che cova tre gattini è virale - #video #della #gallina #gattini #virale -