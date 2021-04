Melanoma e morbo di Parkinson | scoperta una correlazione

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 10 aprile 2021) A un primo sguardo, ildi— un disturbo neurodegenerativo — e il— un tipo di cancro della pelle — non sembrano avere molto in comune. Tuttavia, per quasi 50 anni, i medici hanno riconosciuto che i pazienti affetti daldihanno maggiori probabilità di svilupparerispetto alla popolazione generale. Ora, gli scienziati riportano un legame molecolare tra le due malattie sotto forma di aggregati proteici noti come amiloidi. “Diversi studi hanno dimostrato che ilsi verifica da due a sei volte più frequentemente nella popolazione dirispetto alla popolazione sana”, afferma Dexter Dean, PhD, un borsista post-dottorato presso il National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). “Inoltre, ...