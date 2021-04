È morto Jovan Divjak, il generale serbo che difese Sarajevo durante l’assedio della città negli anni Novanta (Di sabato 10 aprile 2021) Giovedì è morto a 84 anni Jovan Divjak, il generale serbo che aveva difeso Sarajevo durante l’assedio della città avvenuto nella guerra in Bosnia negli anni Novanta. Divjak era malato da tempo. Divjak era nato a Belgrado, in Serbia, da Leggi su ilpost (Di sabato 10 aprile 2021) Giovedì èa 84, ilche aveva difesoavvenuto nella guerra in Bosniaera malato da tempo.era nato a Belgrado, in Serbia, da

Advertising

NoiNotizie : RT @ilpost: È morto Jovan Divjak, il generale serbo che difese Sarajevo durante l’assedio della città negli anni Novanta - ilpost : È morto Jovan Divjak, il generale serbo che difese Sarajevo durante l’assedio della città negli anni Novanta - riccardomiche : RT @federicamanzon: 'Io non sono un uomo eccezioale. Ho agito come mi comandava il cuore, senza la minima esitazione. Quello che ho fatto i… - Valentina_Sprea : RT @BalcaniCaucaso: Rispetto, affetto e cordoglio, per ricordare Jovan #Divjak morto l'8 aprile a 84 anni. Un uomo che, per la sua scelta d… - JensWoelk : RT @BalcaniCaucaso: Rispetto, affetto e cordoglio, per ricordare Jovan #Divjak morto l'8 aprile a 84 anni. Un uomo che, per la sua scelta d… -