I filmati di Amici di Maria De Filippi e dell'Isola dei famosi caricati sulla piattaforma Twitch dovranno essere rimossi? Ebbene sì. Il tribunale di Roma si è espresso in questo modo contro la piattaforma statunitense che aveva pubblicato senza avere l'autorizzazione da Mediaset. Il braccio di ferro giudiziario si è concluso. Amici e l'Isola dei famosi sono più tutelati a livello di diritti di immagini e video.

Twitch condannata a rimuovere contenuti di 'Amici' e 'Isola dei famosi' ...con decreto inaudita altera parte (quindi senza ritenere necessaria un'udienza) di rimuovere immediatamente tutti i filmat i caricati illecitamente relativi ai programmi Mediaset 'Amici' e 'Isola dei ...

Twitch condannata a rimuovere contenuti di "Amici" e "Isola dei famosi" TGCOM Amici e Isola dei famosi bloccati su Twitch I filmati di Amici di Maria De Filippi e dell’Isola dei Famosi caricati sulla piattaforma Twitch dovranno essere rimossi? Ebbene sì. Il tribunale di Roma si è espresso in questo modo contro la ...

