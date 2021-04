“Quel che i genitori non vedono ma esiste”, Psiconline accende i riflettori sulla violenza tra fratelli (Di venerdì 9 aprile 2021) Che la violenza domestica abbia subito un aumento vertiginoso a causa dei vari lockdown varati dal governo per contenere la pandemia, è un semplice dato di fatto. E negli ultimi giorni, il sito Psiconline ha lanciato un appello all’opinione pubblica per chiedere che vengano accesi i riflettori su un fenomeno poco conosciuto ai media ma L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 aprile 2021) Che ladomestica abbia subito un aumento vertiginoso a causa dei vari lockdown varati dal governo per contenere la pandemia, è un semplice dato di fatto. E negli ultimi giorni, il sitoha lanciato un appello all’opinione pubblica per chiedere che vengano accesi isu un fenomeno poco conosciuto ai media ma L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LucaBizzarri : “Non ci credo” dice Binetti alla notizia che, statisticamente, in Senato ci sarebbero almeno 25 omosessuali. E in q… - AmorosoOF : Domani, qualche minuto prima delle 14.00, su Youtube potremo guardare insieme i videoclip di #Piuma e… - ZZiliani : I giornali? Non li compra più nessuno. Okay. Ma anche no. Il #FattoQuotidiano ad esempio vende il 47% in più del 20… - _sottonaper1d_ : RT @solonelygolden: da quel che ho capito abbiamo appena rimontato, ma non basta ancora per vincere definitivamente QUINDI ??RT E COMMENTA… - Sunshinedepre16 : RT @fran_cescaa_: e niente devo prepararmi un esame importante e invece di studiare sono qui per votare quel nano, che mi colora le giornat… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel che Borse caute ma Milano sale. Atlantia in rally dopo l'offerta per autostrade ...9%) e Hong Kong ( - 1,2%) nella notte: in quel caso per l'incremento sopra le attese dei prezzi alla produzione delle imprese: +4,4% a marzo. Questo fa pensare gli investitori che la banca centrale ...

Egitto, scoperta l'antica città di Aten: "Il ritrovamento più importante dopo la tomba di Tutankhamon" ...e invece hanno rinvenuto il più grande insediamento amministrativo e industriale di quel periodo sulla riva occidentale del Nilo presso Luxor e si estende fino il villaggio degli operai che hanno ...

Quel che resta di un'auto: ennesimi ritrovamenti a Giovinazzo GiovinazzoViva Villeneuve fa 50 anni nel ricordo di Schumi: frecciata a Hamilton Così Jacques Villeneuve festeggia i suoi primi 50 anni ripercorrendo la sua carriera passata inesorabilmente all’ombra del padre, il compianto Gilles Villeneuve, ma che poi ha trovato la sua ...

Mercato F1 2022: prepariamoci a delle sorprese impreviste Quasi la metà dei piloti sono in rinnovo di contratto per il prossimo anno: andiamo ad analizzare quali sono gli scenari che si andranno a dipanare e dove potrebbero nascere delle situazioni imprevedi ...

...9%) e Hong Kong ( - 1,2%) nella notte: incaso per l'incremento sopra le attese dei prezzi alla produzione delle imprese: +4,4% a marzo. Questo fa pensare gli investitorila banca centrale ......e invece hanno rinvenuto il più grande insediamento amministrativo e industriale diperiodo sulla riva occidentale del Nilo presso Luxor e si estende fino il villaggio degli operaihanno ...Così Jacques Villeneuve festeggia i suoi primi 50 anni ripercorrendo la sua carriera passata inesorabilmente all’ombra del padre, il compianto Gilles Villeneuve, ma che poi ha trovato la sua ...Quasi la metà dei piloti sono in rinnovo di contratto per il prossimo anno: andiamo ad analizzare quali sono gli scenari che si andranno a dipanare e dove potrebbero nascere delle situazioni imprevedi ...