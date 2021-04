Napoli, senza Champions ecco Juric e due big da cedere (Di venerdì 9 aprile 2021) In caso di mancata qualificazione in Champions League, si ridimensioneranno i piani del Napoli che punterebbe a Juric per la panchina Il Napoli spera ancora nella Champions League, ma di fianco al piano in caso di Europa che conta c’è anche quello riguardante la mancata qualificazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, senza Champions ci sarebbe un brusco ridimensionamento del budget con la società che sarebbe costretta a cedere due big; su tutti Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Di conseguenza cambierebbero anche i piani per la panchina, con il nome di Ivan Juric che si piazzerebbe al primo posto nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Non solo l’allenatore, dal Verona potrebbero poi arrivare anche Mattia Zaccagni e Federico ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) In caso di mancata qualificazione inLeague, si ridimensioneranno i piani delche punterebbe aper la panchina Ilspera ancora nellaLeague, ma di fianco al piano in caso di Europa che conta c’è anche quello riguardante la mancata qualificazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport,ci sarebbe un brusco ridimensionamento del budget con la società che sarebbe costretta adue big; su tutti Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Di conseguenza cambierebbero anche i piani per la panchina, con il nome di Ivanche si piazzerebbe al primo posto nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Non solo l’allenatore, dal Verona potrebbero poi arrivare anche Mattia Zaccagni e Federico ...

Advertising

gennaromigliore : La subalternità del Pd napoletano al M5S è evidente. Registro addirittura un affanno nel voler sigillare al più pre… - TeleradioNews : Napoli. Nuova rivendita illegale di auto anche senza documenti scoperta da Luca Abete (Striscia)… - MatteoSorrenti : @Daniporcelotti @EuropaLeague Ah ma tu ora parli del Napoli? Penso che la canzone sia sempre la stessa da anni, poc… - lookatbald : RT @clabotta86j: Salve sono @realvarriale, forse vi ricordate di me per tweet sulla situazione al Cotugno prima di #JuveNapoli ma senza scr… - sciallao : @Rossonerosemper Ma il napoli a me non piace dalle porcate fatte con il calendario, però giocheremo col parma e lì… -