Minnie Minoprio | chi è | età | carriera | canzoni | altezza | dove abita | chi è il marito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, conosciamola meglio!: chi è, età,, all’anagrafe Virginia Annie, è nata il 4 luglio 1942; ed è originaria di Ware, in Inghilterra. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto prestissimo: a soli 15 anni nell’opera Cinderella. Da lì a poco fu notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi che le hanno chiesto di venire in Italia per la rivista Io e la margherita. Proprio in Italia ha mosso i primi passi verso il mondo del jazz, apparendo in televisione e facendo crescere la sua notorietà....