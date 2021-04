Migranti | Salvini | ' Guardia Costiera salva da annegamenti | Ong si arricchiscono'

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Chi ha criticato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, suitaggi deisulle coste della Libia, "se è insorto è ignorante. Ho fatto il ministro dell'Interno e lahato decine di migliaia di persone da morte e annegamento sicuro. Era meglio farli annegare" piuttosto che riportarli nei centri di detenzione in Libia? "Non penso". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "L'immiggrazione -ha ribadito il leader del Carroccio- va controllata e regolamentata, i problemi semmai provengono da alcune Ong che di umanitario hanno ben poco e che sono compici dei trafficanti di esseri umani. Alcune di queste organizzazioni sono complici dei trafficanti di esseri umani: ...

StefanoFeltri : Due ex poliziotti fan di Salvini e Meloni dietro l’inchiesta Iuventa contro le Ong Stanno emergendo notizie che c… - channeldraw : 'Ong, migranti e giornalisti: così Minniti e Salvini hanno costruito un mondo che non esisteva' di @StefanoFeltri p… - LegaSalvini : #ORBAN: '#SALVINI NOSTRO EROE PERCHÉ DA MINISTRO FERMÒ I MIGRANTI' - andrea_difonzo : RT @spinozait: Pieni poteri, scudo contro i migranti e sottomissione delle donne: praticamente Erdogan è un Salvini astemio. [@ibico75 + be… - giolear : RT @spinozait: Pieni poteri, scudo contro i migranti e sottomissione delle donne: praticamente Erdogan è un Salvini astemio. [@ibico75 + be… -

...la presidenza della Camera è passata con i democratici continuando a occuparsi deie dei profughi. Tra i numerosi messaggi di solidarietà anche quello del leader della Lega, Matteo, ......a Draghi per la missione in Libia - si punta a nuove regole per la redistribuzione dei, potenziando o superando il mai decollato meccanismo della volontarietà. I ristori, che per...Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Chi ha criticato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sui salvataggi dei migranti sulle coste della Libia ... Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ...Chiunque decida di lasciare casa per andare incontro all’ignoto, più accettabile evidentemente del noto, è paragonabile a un supereroe. Ecco perché ho scelto la foto di un bambino che indossa una magl ...