Germania, scontro tra Merkel e Länder sul nuovo lockdown: salta il vertice di lunedì. L’ipotesi: una legge che uniformi le restrizioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si terrà in Germania il vertice fra Stato e Länder sulle misure anti Covid previsto per lunedì prossimo a Berlino. Lo scontro tra la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri regionali sulL’ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata ha raggiunto il suo apice: secondo l’agenzia Reuters, l’unica via di uscita è una legge che il governo intende presentare la prossima settimana, in accordo con i Länder e il Bundestag, che prevede un lockdown vincolante e unforme che scatti in automatico (il cosiddetto freno d’emergenza) in quei territori con un’incidenza uguale o superiore ai 100 casi ogni 100mila abitanti. Secondo la Bild, però, la cancelliera starebbe pensando anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si terrà inilfra Stato esulle misure anti Covid previsto perprossimo a Berlino. Lotra la cancelliera Angelae i primi ministri regionali suldi unper frenare la terza ondata ha raggiunto il suo apice: secondo l’agenzia Reuters, l’unica via di uscita è unache il governo intende presentare la prossima settimana, in accordo con ie il Bundestag, che prevede unvincolante e unforme che scatti in automatico (il cosiddetto freno d’emergenza) in quei territori con un’incidenza uguale o superiore ai 100 casi ogni 100mila abitanti. Secondo la Bild, però, la cancelliera starebbe pensando anche ...

