Mascherine destinate alle Rsa | ma date a “stretti congiunti” | ai domiciliari il sindaco di Opera

(Di giovedì 8 aprile 2021)al personale sanitario che lavora nelle RSA del comune di, ma regalate a “” e ai suoi dipendenti comunali. La vicenda è emersa nell’ambito di una lunga inchiesta, avviata all’inizio del 2020, che questa mattina ha portato alla notifica degli arrestinei confronti di Antonino Nucera, primo cittadino del comune in provincia di Milano. Gli inquirenti stavano indagando su tutt’altro: traffico di rifiuti e corruzione. E nel corso di queste indagini è emerso anche questo capitolo che si aggiungealtre ipotesi di reato. Antonino Nucera, arrestiper ildiCome riporta AdnKronos, il tutto era partito da un’inchiesta su alcuni appalti anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine destinate

Il sindaco di Opera - si legge in una nota - nei primi mesi della pandemia, ha distribuito a stretti congiunti e a dipendenti comunali 2.000chirurgiche che eranoa RSA e ...Tra le accuse mosse al sindaco, quella di aver 'distribuito a stretti congiunti e a dipendenti comunali 2.000chirurgiche che eranoa RSA e farmacie' durante la prima fase della ...Le misure cautelari sono scattate nei confronti del sindaco, della dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Opera e di tre imprenditori edili ...Mascherine per famigliari e dipendenti comunali e amici quando durante la pandemia non si trovavano. La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri che hanno portato oggi ...