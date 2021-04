Isola dei Famosi 2021 | Angela Melillo ha infranto il regolamento

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 aprile 2021)haildurante l’ultima puntata de L’deiapprofittando di una distrazione dell’inviato Massimiliano Rosolino che ha lasciato incustodito il premio anche a tempo scaduto. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirne di più. La vittoria e il premio Le due nuove arrivate, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, sono state chiamate a fare due squadre per competere l’una contro l’altra al fine di aggiudicarsi una teglia di lasagne. A vincere è stata la squadra della sciatrice (dove, vi ricordiamo, c’era) ed i naufraghi vittoriosi hanno avuto l’opportunità di gustarsi un pezzo di lasagna in un minuto. Fra loro c’era anche Ubaldo Lanza che tuttavia ha preferito non ritirare il premio perché allergico ...