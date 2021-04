Ascolti tv mercoledì 7 aprile: Modalità aereo, Svegliati amore mio, Kong: Skull Island (Di giovedì 8 aprile 2021) Ascolti tv mercoledì 7 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 7 aprile 2021? Su Rai 1 il film Modalità aereo. Su Canale 5 l’ultima puntata di Svegliati amore mio. Su Rai 2 Game of Games. Su Italia 1 Kong: Skull Island. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Speciale Tg4. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 7 aprile 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 7 aprile 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 il film. Su Canale 5 l’ultima puntata dimio. Su Rai 2 Game of Games. Su Italia 1. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Speciale Tg4. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 72021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in ...

Advertising

parlandodiTv : Mercoledì prossimo il #MaurizioCostanzoShow avrà #DayDreamer a fargli da traino. Guardiamo se manterrà gli stessi a… - Ilsuperbo89 : Ma #Zonabianca pare una copia di #Drittoerovescio, anche nella grafica. Girano le stesse facce. Ma che senso ha? Al… - Ilvolomatto1 : RT @Ilvolomatto1: Complimenti per gli ascolti di ieri pomeriggio preghiamo che #OlesyaRostova sia #DenisePipitone buon #caffeuccio del merc… - Ilvolomatto1 : Complimenti per gli ascolti di ieri pomeriggio preghiamo che #OlesyaRostova sia #DenisePipitone buon #caffeuccio de… - veritasnocap : Mo ti fisso in silenzio, sei bella, dannata E vivi in bianco e nero, Mercoledì Tu mi hai visto bambino, quando anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Sabrina Ferilli, Ettore Bassi racconta un retroscena davvero inedito: nessuno l'avrebbe mai detto Proprio questa sera, Mercoledì 7 Aprile, andrà in onda il finale di 'Svegliati amore mio'. Incentrata sulla storia di ... registrando degli ascolti più che assurdi. Come andrà a finire? Al momento, non ...

Simona Izzo: "Svegliati amore mio, il successo e le polemiche" Alla vigilia della terza e ultima puntata, in onda mercoledì 7 aprile, è arrivata infatti la ... Ve li aspettavate i buoni ascolti visto che la fiction Mediaset soffre parecchio? "In parte, perch ...

Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop Proprio questa sera,7 Aprile, andrà in onda il finale di 'Svegliati amore mio'. Incentrata sulla storia di ... registrando deglipiù che assurdi. Come andrà a finire? Al momento, non ...Alla vigilia della terza e ultima puntata, in onda7 aprile, è arrivata infatti la ... Ve li aspettavate i buonivisto che la fiction Mediaset soffre parecchio? "In parte, perch ...