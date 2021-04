Rissa al concorso di bellezza | la rivale le strappa la corona | Miss Sri Lanka ferita alla testa

(Di mercoledì 7 aprile 2021)sul palco traad unnello Sri: la vincitrice di “Mrs Sri” ha subito lesioniin una lite scoppiata sul palco dopo la sua inzione. Pushpika De Silva si era appena aggiudicata il titolo del più importantedidel suo Paese, quando la vincitrice dell’edizione 2019, Caroline Jurie, le ha tolto lasostenendo che non potesse vincere la competizione in quanto divorziata. L’incidente, riporta la Bbc, è avvenuto poco dopo l’inzione di Pushpika De Silvamsul palco delin diretta tv: Caroline Jurie,nel 2019, si è avventata sulla vincitrice e le ha ...

