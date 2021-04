"Olesya non è Denise Pipitone" L'ira del legale: "Non si fa così" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Francesca Bernasconi A poche ore dalla rivelazione dell'esito dell'esame sul gruppo sanguigno arrivano le prime indiscrezioni. Olesya Rostov, la ragazza che si è rivolta al programma russo in cerca della sua famiglia, non sarebbe Denise Pipitone Mancano poche ore alla messa in onda di ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare"), la trasmissione russa che ha riacceso le speranze sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. Questa sera si conosceranno gli esiti dell'esame del gruppo sanguigno fatto a Olesya Rostov, la ragazza presentatasi in trasmissione in cerca della sua famiglia, raccontando di essere stata rapita quando aveva circa 5 anni. Ma, in attesa di sapere il verdetto, iniziano a filtrare le prime ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Francesca Bernasconi A poche ore dalla rivelazione dell'esito dell'esame sul gruppo sanguigno arrivano le prime indiscrezioni.Rostov, la ragazza che si è rivolta al programma russo in cerca della sua famiglia, non sarebbeMancano poche ore alla messa in onda di ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare"), la trasmissione russa che ha riacceso le speranze sul caso di, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. Questa sera si conosceranno gli esiti dell'esame del gruppo sanguigno fatto aRostov, la ragazza presentatasi in trasmissione in cerca della sua famiglia, raccontando di essere stata rapita quando aveva circa 5 anni. Ma, in attesa di sapere il verdetto, iniziano a filtrare le prime ...

