Pepe | “Cristiano Ronaldo il migliore della storia E in Juventus-Porto ci siamo detti…”

(Di lunedì 5 aprile 2021) In un'intervista a TNT Sports,, difensore del, ha parlato nuovamente del suo ex compagno ed amicotornando anche sulla sfida di Champions League contro lache ha visto i Dragones passare il turno contro ogni previsione.esaltae fa una rivelazionecaption id="attachment 1105633" align="alignnone" width="879", getty images/caption"Chi iltra Messi e? Ammiro moltoe questo è già noto da Madrid, per me è il miglior giocatore nelladel calcio", ha commentato senza esitazione. "Lui è riuscito a fare quello che nessuno ha fatto. Ha vinto in Inghilterra, ha ...

non ha dubbi perchè: "E' riuscito a fare quello che nessuno ha fatto. Ha vinto in Inghilterra, ha vinto in Spagna, in Italia, ha vinto con il Portogallo. Siamo 10 milioni di persone. ...torna a parlare di Porto - Juve - Il difensore del Portoha rilasciato un'intervista a TNT Sports , in cui ha parlato del rapporto del suo ex compagno di squadraRonaldo : 'Ammiro molto Cris e questo è già noto da Madrid, per me è il ...